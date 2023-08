Ein Kilo Cannabis nach Vöcklabruck gebracht: Polizei fasste Dealer

Ein 21-jähriger Asylwerber aus Wien soll bereits im Frühjahr 2022 gemeinsam mit einem 23-jährigen Afghanen mindestens 1000 Gramm Cannabis von der Bundeshauptstadt nach Vöcklabruck gebracht haben, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Er zeigt sich teilweise geständig. Dort verkauften sie die Drogen an einen 23-jährigen Afghanen aus Eferding, der das Kraut wiederum an einen 24-jährigen Syrer und einem 21-jährigen Staatenlosen, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, übergab. Die beiden Männer sollten die Drogen gewinnbringend an den Mann bringen. Sämtliche andere Beteiligte befinden sich bereits in Haft und wurden zum Teil bereits verurteilt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.