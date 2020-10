Ein Jahr vor der Wahl leitet die ÖVP Kirchham den Generationswechsel ein

Ein Jahr vor der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl stellt die ÖVP Kirchham die Weichen für den Generationswechsel in der Ortsführung. Aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat – die ÖVP hat 18 Mandate, die FPÖ vier und die SPÖ drei – hat die Volkspartei dafür freie Hand.

Bürgermeister Hans Kronberger (ÖVP) wird Ende März nach zwölfjähriger Amtszeit sein Amt zurücklegen. Bereits jetzt steht fest, dass Vizebürgermeister Ingo Dörflinger (ÖVP) sein Nachfolger sein wird.

Diese Woche gab die Partei bekannt, dass die bisherige Gemeindevorständin Gabi Medl (ÖVP) ihm nachfolgen wird. Die 36-jährige wurde so wie Dörflinger von Kronberger 2009 in die Ortspolitik geholt und in den Gemeindevorstand berufen.

"Ich freue mich, mit Gabi Medl zukünftig eine Vizebürgermeisterin an meiner Seite zu haben", sagt Dörflinger. "Gabi ist in der Dorfgemeinschaft bestens vernetzt und ein starkes Signal für alle Kirchhamerinnen."

Die zweifache Mutter will vor allem die von Bürgermeister Hans Kronberger forcierte Familienpolitik, insbesondere in der Kinderbetreuung, fortsetzen und zusätzliche Angebote für Kirchhams Jugendliche entwickeln. "Wichtig ist mir aber auch, die in den letzten Jahren zugezogenen Familien verstärkt in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Wir möchten einerseits Hilfestellung bieten, andererseits die neuen Mitbürger aber auch für das bunte Vereinsleben in unserer Gemeinde gewinnen", kündigt die designierte Vizebürgermeisterin an. Kirchham verzeichnete in den vergangenen Jahren einen enormen Zuzug von Jungfamilien.

