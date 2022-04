Ein Jahr lang Narzissenkönigin sein

Einmal Königin oder Prinzessin sein und ein Jahr lang das Ausseerland – Salzkammergut bei Veranstaltungen repräsentieren – diese Möglichkeit haben alle ambitionierten jungen Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren beim diesjährigen 61. Narzissenfest, dem größten Blumenfest Österreichs.

Die Bewerberinnen werden zum Casting am 7. Mai in die Seevilla in Altaussee eingeladen, wo die drei neuen Hoheiten von einer Jury gewählt werden. Der Öffentlichkeit werden sie beim offiziellen Krönungsabend am 26. Mai im Kur- und Congresshaus vorgestellt.

Ausgestattet werden die Hoheiten mit einer vollständigen Ausseer Tracht, die von einheimischen Firmen der Region gesponsert wird. Dazu gehören das klassische Ausseer Dirndl in den Farben Grün, Lila und Rosa, Seidentuch und -schürze sowie Trachtenjacke und die passenden Schuhe. Auch Schmuck und Lederbeutel bekommen die Narzissenkönigin und ihre beiden Prinzessinnen für ihre Auftritte.

Bewerbungsende: 30. April

Noch bis kommenden Samstag, 30. April, läuft die Bewerbung für die Narzissenhoheiten, die bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen Narzissenfests in Bad Aussee gekrönt werden. Erforderlich sind bei der Bewerbung ein Lebenslauf, zwei Fotos sowie ein paar persönliche Zeilen für die Beweggründe, Narzissenhoheit zu werden.

Bewerbungen unter narzissenfest.at