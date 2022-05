Ein Hoch auf das Ehrenamt: Zivilinvalidenverband Gmunden tagte

Mehr als 180 Teilnehmer kamen kürzlich ins Gmundner Seehotel Hois’n, um bei der diesjährigen Generalversammlung des Zivilinvalidenverbandes Gmunden dabei zu sein, darunter zahlreiche Ehrengäste aus der Region wie Bürgermeister, Vizebürgermeister und natürlich die verdienten Funktionäre wie Bezirksobfrau Erna Grininger, ihre Stellvertreterin Gabriele Moser, Bezirksschriftführerin Isabella Pichler und Bezirkskassier Richard Lämmerhofer. Der OÖ. Zivil-Invalidenverband umfasst rund 5000 Mitglieder, die Bezirks- bzw. Ortsgruppen agieren völlig eigenständig. Die Bezirksgruppe Gmunden ist mit knapp 900 Mitgliedern die zweitgrößte nach Freistadt, wurde 1953 gegründet und feiert somit nächstes Jahr das 70er-Jubiläum.

Ehrenamtlichkeit wird beim OÖZIV Gmunden großgeschrieben. Wie aus der Statistik der Bezirksgruppe Gmunden ersichtlich ist, wurden in der jüngsten vierjährigen Funktionsperiode von den Funktionären 37.654 ehrenamtliche Stunden geleistet, zusätzlich mit den privaten Kraftfahrzeugen ohne Erhalt eines Kilometergeldes 25.584 Kilometer gefahren und 8704 Beratungsgespräche geführt. Die Mitglieder reichten 42 Sozialansuchen für erforderliche Hilfsmittel ein. Diese wurden rasch und unbürokratisch in den Bezirksvorstandssitzungen bearbeitet und insgesamt Zuschüsse in der Höhe von 14.000 Euro gewährt.

Nähere Informationen über den OÖZIV Gmunden im Internet unter www.ooeziv-gmunden.at