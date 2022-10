Ein Hoch auf das Ehrenamt nun auch in Vöcklabruck

Es war eine beeindruckende Leistungsschau heimischer Vereine und Institutionen, die in der Bezirkssporthalle in Vöcklabruck über die Bühne ging. "Es ist uns wichtig zu zeigen, welch vielfältige Möglichkeit es gibt, sich ehrenamtlich in Oberösterreich zu engagieren", betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Veranstaltung und ergänzte: "Es geht darum, den vielen Tausenden Ehrenamtlichen für ihre wertvolle Arbeit zu danken und zugleich vor allem Jugendliche zu motivieren, mitzumachen und sich einzubringen." Daher waren besonders Klassen der Pflichtschulen und der höheren Schulen eingeladen, den Ehrenamtstag im Rahmen eines Schulausfluges zu besuchen.

Neben den Präsentationen und Leistungsschauen einzelner Vereine stießen bei Vereinsfunktionären auch rechtliche Beratungen sowie Informationen zur sogenannten "Ehrenamtsversicherung+" auf großes Interesse.

"Die Leistungen der Ehrenamtlichen sind für die Gesellschaft und das Land enorm wertvoll und unverzichtbar", betonte Stelzer. Daher gelte es, den ehrenamtlich Tätigen Wertschätzung und Dank auszudrücken und sie auch kräftig zu unterstützen.

Der kommende regionale Ehrenamtstag findet am 4. November in Schärding statt. Infos unter www.treffpunkt-ehrenamt.at