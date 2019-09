Ein Heimtest als Machtdemonstration

"Ergebnisorientiert" werde man die Testspiele vor der am 28. September beginnenden neuen Basketball-Meisterschaft "sicher nicht allzu ernst" nehmen, hatte kürzlich Harald Stelzer, Vorstand der Basket Swans, den Salzkammergut-Nachrichten verraten. Doch über ein Resultat wie das im vorgestrigen Probegalopp gegen den deutschen Drittligaverein Unterhaching darf man sich dann doch freuen. Die Schwäne siegten nach drückender Überlegenheit und mit deutlich erkennbarer Spielfreunde am Ende klar mit 87:72. Stelzer blieb nach der Partie dennoch auf dem Boden: "Naja, tun wir’s nicht überwerten. Unterhaching ist der Aufsteiger in die Pro B. Das ist in Deutschland die dritte Liga. Aber den Sinn und Zweck hat es erfüllt – dass alle gespielt haben, und wir haben auch den Jungen sehr viel Spielzeit eingeräumt. Das, was wir sehen wollten, haben wir gesehen. Unser amerikanischer Neuzugang Javion Ogunyemi ist sicher in Ordnung, Benedikt Güttl braucht noch ein Zeit’l, aber ist auch in Ordnung. Das passt schon."

Swans-Trainer Anton Mirolybov sah es ähnlich: "Zum überwiegenden Teil, mit vielen Dingen, die ich heute gesehen habe, bin ich zufrieden. Um dort hinzukommen, wo wir hinwollen, wird es noch eine Menge Arbeit brauchen. Aber wir machen das nicht so sehr am heutigen Resultat fest, sondern an anderen Dingen."

Wie berichtet, beginnt die Meisterschaft und damit die wahre Nagelprobe für die Schwäne mit dem Auswärtsspiel am 28. September bei den Vienna D. C. Timberwolves in Wien. Die erste Heimpartie steigt am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, gegen Oberwart.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at