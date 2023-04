Ein Haus, in dem sich die Größen der Musik trafen

Bad Ischl. Die Musikwissenschafterin und Autorin Teresa Hrdlicka aus Wien, deren Familie seit sechs Generationen ihr Urlaubsdomizil in Bad Ischl hat, präsentierte kürzlich ihr Buch „Das kaiserliche Sommertheater in Bad Ischl“. Hrdlicka beschreibt in der Neuerscheinung Oper und Operette unter Kaiser Franz Joseph I. im Bad Ischler Kurtheater, dem führenden Sommertheater seiner Zeit. Die Spielstätte existiert noch heute unter dem Namen „Lehár-Filmtheater“ und wird derzeit einer Generalsanierung unterzogen.

Librettisten, Komponisten, Verleger und Theaterdirektoren gaben sich hier jeden Sommer ein Stelldichein. Johann Nestroy, Alexander Girardi, Johann Strauss (Sohn), Franz Lehár, Louis Treumann, Mizzi Günther, Adele Sandrock, Frank Wedekind, Hansi Niese, Eleonora Duse, Maria Jeritza, Lotte Lehmann, Leo Fall und Emmerich Kálmán wirkten hier. Das Repertoire des Musiktheaters reichte von Offenbach bis Lehár, von Suppè bis Oscar Straus, von Verdi bis Leoncavallo und Kienzl.

Das Buch „ Das kaiserliche Sommertheater in Bad Ischl“ hat 184 Seiten, ist im LIT Verlag erschienen und um 34,90 Euro im gut sortierten Buchhandel erhältlich.

