Ein Hauch von Istrien: Der Regauerhof öffnet am Samstag wieder seine Pforten

Im Regauerhof brennt wieder Licht. Dafür verantwortlich ist Benjamin Doqi, der das Traditionsgasthaus mit September übernommen hat. Derzeit befindet er sich inmitten der Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am Samstag. "Aktuell ist es noch etwas stressig. Wir wollen, dass alles perfekt ist", sagt Doqi. Die Übernahme des zentral gelegenen Gasthofs war für ihn eine Herzenssache: "Ich mochte den Regauerhof immer sehr gerne und habe auch selbst ab und zu dort ausgeholfen." Unterstützt wird er im Betrieb von seinen zwei Brüdern sowie seiner Ehefrau, insgesamt wird er auf ein Team von sechs Personen zählen können. Doqi selbst hat bereits reichlich Erfahrung in der Gastronomie gesammelt und betreibt seit Jahren auch ein Pizzarestaurant in Schörfling.

Nach Österreich zog es den 35-Jährigen vor neun Jahren, ursprünglich stammt er aus der kroatischen Region Istrien. Dort war er ebenfalls in der Gastronomie tätig und arbeitete über ein Jahrzehnt im Gasthaus seiner Familie mit.

Istrische Einflüsse

Die Liebe zu seiner Heimat spiegelt sich auch in seinem Konzept für den Regauerhof wider. "Wir wollen die istrische Küche mit der österreichischen kombinieren", sagt er. Auf der Speisekarte werden sich deswegen neben Cevapcici, diversen Antipasti und Fischgerichten auch österreichische Spezialitäten und Pizza wiederfinden.

Die Frage nach seinem Lieblingsessen auf der Speisekarte beantwortet Doqi schnell. "Ich bin großer Hummer-Fan", sagt der Spezialist für Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte, der auch gute Kenntnisse über die italienische und österreichische Küche hat. Den Geist des Regauerhofs will Doqi weiter aufrechterhalten, das Interieur des Traditionsgasthauses blieb weitestgehend erhalten. "Wir haben nur kleinere Modernisierungen vorgenommen", sagt Doqi.

Gastgarten und Partykeller

In seinem Lokal stehen den Gästen vier Räume zur Verfügung. Darunter befinden sich ein Raum für Hochzeiten und Feste sowie ein Partykeller. Auch für den Gastgarten hat der Gastronom große Pläne: Im Sommer soll dieser zu einem gemütlichen Treffpunkt für die gesamte Gemeinde werden.

Die Wiedereröffnung steigt am Samstag ab 14 Uhr mit einem großen Fest. Dabei will Doqi mit allerlei Köstlichkeiten und Spezialitäten überzeugen und die Gäste seine Leidenschaft für die Gastronomie spüren lassen. In den Normalbetrieb startet der Regauerhof am Sonntag. Geöffnet hat er ab dann die gesamte Woche – nur am Mittwoch bleibt das Licht weiter aus.

Autor Manuel Tonezzer Manuel Tonezzer