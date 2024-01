Kleinreith bei Altmünster: klingt vielleicht stimmig, stimmt aber nicht. In der Nacht auf gestern konnte man jenen, die mit den geografischen Gegebenheiten im Salzkammergut nicht so gut vertraut sind, eine Verwechslung nicht übel nehmen. Denn in Ohlsdorf kam es zu einem Schildbürgerstreich – im wahrsten Sinne des Wortes.