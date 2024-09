Ein großer Schritt für die Kleinen im Salzkammergut

Franz-Josef Kirchner und Johanna Danner aus Ebensee starten heute in den "Ernst des Lebens".

Nur im Kindergarten klappte es nicht – da mussten Franz-Josef und Johanna zumindest an den Vormittagen ohne einander auskommen. Aber dafür gab es ja die Nachmittage, an denen die zwei besten Freunde in Ebensee die Welt entdecken konnten. Aus dem "Ernst des Lebens" wird für die beiden Sechsjährigen ab heute ein richtiger Spaß: Die erste Klasse der Volksschule Roith besuchen sie gemeinsam.