Ein großer Abstellraum im Gmundner Einkaufspark wurde zur kleinen Attraktion

Bald wird Madonna in Gmunden ein Konzert geben. Die Bühne im Zwischengeschoß des Salzkammergut Einkaufsparks (SEP) steht bereits, auch die Ränge sind schon gut gefüllt. Aber bis zum Einlass dauert es noch – weil Stefan Walther noch an Schrauben drehen und an der Technik feilen muss. Oder: will. Denn der Obmann des Modelleisenbahnclubs Salzkammergut macht das alles nicht nur freiwillig, sondern mit viel Begeisterung und Liebe zum Detail.