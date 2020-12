Ein Global Player aus Gmunden: 45 Jahre Rauch Furnace Technology

Jeder kennt Gmundner Keramik und Gmundner Milch. Die Marke Rauch Furnace Technology ist dagegen etwas für Eingeweihte. Dabei gehört das im Gmundner Stadtteil Schörihub angesiedelte Unternehmen zu den weltweit führenden Herstellern von Industrieschmelzöfen.

1975 begann Erich Rauch zunächst mit dem Handel von Druckgussanlagen. Als nach einigen Jahren die zweite Generation mit Martin und Peter Rauch einstieg, begann das Unternehmen, eigene Anlagen zu produzieren.

Die Gmundner sind auf die Herstellung von Schmelzöfen für Leichtmetalle spezialisiert. Anfang der Neunziger entwickelten sie einen energieeffizienten Magnesiumofen für ein österreichisches Unternehmen. Der zweite Ofen ging schon nach Australien. Heute werden in mehr als 60 Ländern Leichtmetalle, vor allem Magnesium, mit Rauch Furnace Technology geschmolzen. "Das Wort ‚Global Player’ hört sich gut an", sagt Rauch. "Wir reden aber von einer absoluten Marktnische, in der nur eine Handvoll Unternehmen agieren. Mit unserem Knowhow sind wir jedoch ganz vorne dabei."

Als günstiger Leichtbaustoff ist Magnesium aktuell gefragter denn je. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo es darum geht, Gewicht zu reduzieren. "Unsere Kunden kommen aus den Branchen Luftfahrt und Automobilbau. Magnesium kommt aber auch im Werkzeugbau oder in der Biomedizin zum Einsatz", erklärt Martin Rauch. "Als Systemanbieter bauen wir nicht nur die Schmelzöfen. Wir stellen auch die Nachhaltigkeit sicher – von der Nutzung der Abwärme bis hin zum nahezu 100-prozentigen Recycling von Abfällen."

Aktuell hat Rauch Furnace Technology 68 Beschäftigte. "Alle ziehen an einem Strang und geben auch bei herausfordernden Aufträgen nicht auf", sagt Rauch stolz. "Viele ehemalige Lehrlinge bekleiden inzwischen führende Positionen."

Eigentlich hätte das 45-jährige Betriebsjubiläum gefeiert werden sollen, aber die Pandemie verhindert das. "Das holen wir aber alles in fünf Jahren beim Fünfziger auf", verspricht Rauch.

