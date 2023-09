Ein Geheimtipp, der sich herumspricht

Ein wenig versteckt an der Schörflinger Ortsumfahrung (für Navibesitzer: Gahberggasse 5) steht ein sogenannter Foodtruck, ein außer Fahrdienst genommener Klein-Lkw, in dem die besten Burger gebraten werden, die es in der Region gibt. Das behaupten, ja beschwören viele, die hier ihren Hunger stillen. Der Seewalchner Gerald Kern ist Chef dieser so gelobten kulinarischen Versorgungseinrichtung namens "Seeseitn".