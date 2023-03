Ein Geburtstagsbier für den heiligen Wolfgang

Nächstes Jahr wird am Wolfgangsee der 1100. Geburtstag des heiligen Wolfgang gefeiert. Die Vorbereitungen darauf laufen längst auf Hochtouren, und ein besonders angenehmes Arbeitstreffen ging dieser Tage im Aberseer Wiesenhaus über die Bühne. Dort verkosteten Entscheidungsträger aus den drei Wolfgangsee-Gemeinden Strobl, St. Gilgen und St. Wolfgang fünf Biere der 2016 in Strobl gegründeten Ersten Wolfgangseer Braugesellschaft, um das Geburtstagsbier für 2024 zu küren. Das Bier wird im Jubiläumsjahr und in den Jahren danach rund um den See erhältlich sein.

Die Jury bestand aus rund 50 Personen, die aus den fünf Bieren jeweils ihren Favoriten wählten, aber auch Zusatzwünsche äußern durften. „Unsere Aufgabe ist es jetzt, aus diesen Vorgaben bis zum Herbst ein Bier zu entwickeln“, sagt Michael Sams von der Wolfgangseer Braugesellschaft – und will nur so viel verraten: „Es wird ein unfiltriertes, helles, naturbelassenes Bier werden.“ Produziert wird das Bier dann von Partnerbrauereien der Wolfgangseer Braugesellschaft. Verkaufsbeginn ist Anfang 2024.

„Bier war und ist am Wolfgangsee ein Teil unserer Kultur“, sagt Josef Weikinger (ÖVP), Bürgermeister von Strobl. „Schon zur Zeit der Wallfahrt wurde es in großen Mengen für die Pilger gebraut.“

