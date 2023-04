Ein ganz besonderer Lehrer verlässt seine Schülerinnen

Mit einer berührenden Feierstunde verabschiedeten sich am Montag die Schülerinnen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAFEP) in der Vöcklabrucker Don Bosco Schule von ihrem Lehrer Markus Wurm.

Wurm, der seit seiner Geburt spastisch gelähmt ist, unterrichtete mehr als zehn Jahre lang gemeinsam mit Angelika Mittendorfer die vierten Klassen im Fach „Inklusive Pädagogik“. Im Unterricht erzählte Wurm, der auch sprachlich stark beeinträchtigt ist, von sich und seinem Leben mit einer Beeinträchtigung. Er diskutierte mit den Schülerinnen über Themen wie Barrierefreiheit, Inklusion und Glück. Aber auch Begrifflichkeiten wie „Behinderung“ und „Beeinträchtigung“ wurden gemeinsam hinterfragt.

Jetzt startet Markus Wurm eine neue berufliche Laufbahn in Altenhof. Am vergangenen Freitag hatte er seinen letzten Arbeitstag an der Vöcklabrucker Schule. Wie sehr ihn seine Schülerinnen liebten, zeigten sie ihm bei der gemeinsamen Abschiedsfeier. Sie überreichten ihm Abschiedsgeschenke, wie beispielsweise ein Gstanzl oder einen signierten Schulpullover. Zum Abschied sangen die Don Bosco Schwestern das Don Bosco Lied „Fiaß am Bod’n, Herz im Hümme“ – und rührten den einen oder die andere damit zu Tränen. „Wir alle danken Markus für die schöne gemeinsame Zeit und wünschen ihm für die neue berufliche und persönliche Erfahrung in Altenhof alles Gute“, sagt Schulleiterin Margit Gangl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper