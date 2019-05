Ein Fußballcamp nur für Mädchen

WEYREGG AM ATTERSEE. Erstmals in Österreich veranstaltet die Benett Academy von 29. bis 31. Juli in Weyregg ein Fußballcamp nur für Mädchen von sieben bis 16 Jahren.

Im Camp haben Anfängerinnen, aber auch bereits in Burschenmannschaften integrierte Mädchen die Möglichkeit, im geschützten Bereich Gleichgesinnte zu treffen. Neben dem Training stehen spannende Spiele und Freizeitaktivitäten am See auf dem Programm. Die Kosten betragen 159 Euro. Anmeldung: www.benett-academy.com oder per E-Mail an info@benett-academy.com

