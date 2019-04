Ein Frankenburger öffnet Kindern die Tür zu Auftritten in der Bullen-Arena

FRANKENBURG. Idealist Alexander Hofbauer bietet jungen Kickern ganz besondere Fußball-Erlebnisse.

Die Vöcklamarkter „Escortkids“ der U9-Mannschaft mit den Salzburger „Bullen“ an deren Heimspielstätte Bild: sky

Einmal in einem Fußballstadion einlaufen, als "Escortkid" Hand in Hand mit einem großen Fußballstar. Oder als sogenanntes "Circlekid" einmal das runde Bundesliga-Logo auf den Platz tragen. Seit mehr als einem Jahrzehnt bieten Vereine diesen "Escortservice" als Attraktion für die Jugend.

Alexander Hofbauer ist ein Fußballidealist. Er war Spieler, dann Nachwuchstrainer, Linienrichter, Verbandsschiedsrichter. Heute ist der 47-jährige Stahlbauschlosser als Hilfsschiedsrichter bei der UVB Vöcklamarkt aktiv.

Seit mittlerweile 15 Jahren organisiert er aber auch immer wieder Auftritte für "Escortkids" und "Circlekids" für Nachwuchskicker aus dem Bezirk Vöcklabruck. Sein Verein ist dabei Red Bull Salzburg, wobei er im günstigsten Fall drei- bis viermal pro Jahr zum Zug kommt. "Es ist ja nicht einfach, da es im Umkreis von knapp 100 Kilometern drei Kooperationspartner der Bullen gibt, die diese Auftritte anbieten", sagt Hofbauer.

Während für "Escortkids" ein Alterslimit von zehn Jahren ausgerufen ist, können "Circlekids" bis zu 14 Jahre alt sein. Hofbauers ehrenamtliche und sich selbst gestellte Aufgabe ist es, die Auftritte einzufädeln und an die Vereine der Region heranzutreten. Die Organisation mit Elterngenehmigung und Transportorganisation obliegt dem jeweiligen Verein. Natürlich sei das, was er mache, ausbaufähig, meint Hofbauer. Es gebe auch schon Interesse von Vereinen wie dem LASK, Wacker Innsbruck oder Rapid Wien. Allerdings: "Wann kommen die Kinder nach Hause, wenn man am Abend ein Fußballspiel in Wien oder Innsbruck besucht?" So bleibt Red Bull Salzburg bislang der einzige, aber auch unangefochten beliebteste Verein für die Auftritte der Kids.

Den nächsten Auftritt wird Hofbauer mit "Circlekids" der U14 der UVB Vöcklamarkt in der Bullen-Arena gegen den LASK haben. Das wird sicher ein ganz besonderer Auftritt in einem vollen Stadion.

Begonnen hat das Kids-Engagement des Alex Hofbauer übrigens durch seine Mutter Christine Binder. Die hatte seinerzeit den ihr bekannten Ehrenpräsidenten Rudi Quehenberger wegen Gratiskarten angefragt, und damit war der erste Kontakt nach Salzburg geknüpft. Auch heute arbeitet die Mama noch mit, bleibt allerdings gern im Hintergrund und arbeitet an der Nachhaltigkeit. So bekommen die Kids nach ihren Auftritten (meist bei der vereinsinternen Weihnachtsfeier) eine kleine Mappe mit Fotos von ihrem Auftritt in der Bullen-Arena.

