Ein Fest der Blasmusik

30 Kapellen aus dem Bezirk Gmunden sowie den angrenzenden Bezirken nahmen an der Marschwertung des OÖ. Blasmusikverbandes teil, ebenso die Militärmusikkapelle OÖ. Unter allen Musikvereinen jubelte vor allem die Marktmusik Scharnstein-Redtenbacher mit ihrem Stabführer Franz Gruber bei der Ergebnisverkündung über 95 erreichte Punkte und einen "ausgezeichneten Erfolg". Die Blaskapelle Ceska und die Krauhölzl Musi schufen im Anschluss ausgelassene Stimmung im Festzelt. Die Feldmesse und der Frühschoppen am Sonntag rundeten das musikalische Wochenende in Pinsdorf ab.

