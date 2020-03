Ein emotionales "Heimspiel" für Jazz- und Pop-Sängerin Dorothee Hanke

Mit einem "Heimspiel", einem Konzert beim Seewirt in Zell am Moos, feiert die begnadete Jazzsängerin Dorothee Hanke am 13. März zehn Jahre Abschluss ihres Studiums Jazz-/Popgesang und Instrumental- und Gesangspädagogik, das sie mit Auszeichnung absolviert hat. Damit war eigentlich der Startschuss für die Karriere der heute noch nicht einmal 40-jährigen Profi-Musikerin gegeben.

Die Musik in den Genen

Was sie musikalisch draufhat, war Insidern allerdings schon länger bekannt. Seit 2004 tourt sie mit eigener Band durch und rund um Österreich. Und 2008 war sie Gewinnerin der Marianne-Mendt-Jazz-Nachwuchsförderung in St. Pölten. Das musikalische Talent hat Dorothee Hanke zweifellos von ihrer Familie. Vater Reinhard, viel zu früh verstorben, war Schlagzeuger und Trompeter und jammte einst mit Joe Zawinul, Mutter Sieglinde verstärkte bis vor kurzem den Sängerbund Mondsee. Dorothee selbst hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie unterrichtet als Gesangspädagogin für Jazz-/Popularmusik an den Zweigstellen Seekirchen und Hallein des Musikums Salzburg. Und auch an der Pädagogischen Hochschule Salzburg hat sie seit 2019 einen Lehrauftrag als Gesangspädagogin inne. Mit "Weihnachtsfieber" (2011) und der Jazz-Pop-CD "InstantCat" (2014), beide mit Daniel Schröckenfuchs, hat sie bereits zwei CDs produziert.

Vor einigen Jahren wurde aus "Doro" wieder "Dorothee", wohl auch deshalb, weil sie nicht als "Jazz-Doro" markiert werden will. Sie passe nämlich in keine Schublade, sagt sie und hat recht damit. Ihre Eigenkompositionen zeigen viel Gefühl, und im Vergleich zu diversen Jazznummern singt sie ihre Eigenkompositionen auf Deutsch und – sehr sympathisch – in Mundart. Noch heuer oder 2021 will sie eine weitere CD (ausschließlich mit ihren Eigenkompositionen) präsentieren.

Ihr Konzert am 13. März in Zell am Moos wird sie übrigens mit Christian Wegscheider und Herb Berger bestreiten, zwei Kapazunder der Musikszene. Dorothee Hanke weiß schon heute: "Die beiden werden mich musikalisch durch das Konzert in meinem Heimatort tragen, das sicher das intensivste sein wird, das ich bisher gegeben habe."

Artikel von Norbert Blaichinger