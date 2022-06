Ein E-Rolli für den kleinen Lorenz: Ebenseer Verein leistete große Hilfe

Am Samstag übergab der in Ebensee ansässige gemeinnützige Verein "Fahrer für Kinder" dem zweijährigen Lorenz aus Pramet (Bezirk Ried im Innkreis) einen ganz speziellen E-Rolli, der das Leben des Buben künftig deutlich erleichtern wird.

Lorenz leidet seit seiner Geburt an ICB (Intrazerebrale Blutungen) mit Ganzkörperspastik und einem seltenen Gendefekt. Der E-Rolli ermöglicht es ihm erstmals in seinem Leben, sich selbständig fortzubewegen. Die Kostenübernahme von 4000 Euro seitens der Krankenkasse wurde jedoch abgelehnt, das Gerät war somit für die Familie unleistbar. "Fahrer für Kinder" unterstützt seit vier Jahren Familien mit beeinträchtigten Kindern, indem mit Hilfe von Spendengeldern dringend benötigte Hilfsmittel organisiert werden. Bei ihrer großen Sommerveranstaltung in Zipf, an der knapp 130 Lkw und Hunderte Besucher teilnahmen, lernten die Vereinsmitglieder Lorenz’ Familie kennen und beschlossen, Unterstützung zu leisten.

In Pramet löste die Übergabe am Samstag großes Aufsehen aus, denn der E-Rolli wurde mit einem aus sieben Lkw – darunter zwei US-Trucks – bestehenden Konvoi zum kleinen Lorenz gebracht.

In der Vergangenheit ermöglichte der Verein unter anderem personalisierte Tablets, einen Treppenlift, spezielle Therapien bis hin zu einer Schumann-3D-Platte, womit sowohl Kindern als auch Eltern das alltägliche Leben erleichtert werden konnte. Vereinsobmann Christian Lahnsteiner: "Es ist immer wieder berührend, zu sehen, wie wir es schaffen, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Das ist unser Ziel: Wir möchten Familien mit beeinträchtigten Kindern unterstützen und so deren Alltag zumindest etwas vereinfachen."