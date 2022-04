Ein Doppelpass, der bereits 20 Jahre lang dauert

Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wer auch wirklich zusammenhält. Der SV Kieninger Bau Bad Goisern hat vor allem verletzungsbedingt in diesem Frühjahr bis jetzt kein Glück gehabt. Am Donnerstag ging das Derby in der 1. Klasse Süd gegen die Askö Gosau mit 0:1 verloren.

Trotzdem durfte man am Gründonnerstag einen besonderen Erfolg feiern. Bereits seit 20 Jahren ist die Firma Kieninger Bau als Hauptsponsor tätig. Als Zeichen der guten Zusammenarbeit führte Kieninger-Bau-Geschäftsführer Josef Öhlinger anlässlich des Jubiläums den Ehrenanstoß für das Derby gegen Gosau durch.

Gemeinsam ist man in den vergangenen Jahren bis in die OÖ-Liga aufgestiegen, dazu wurde das Jahrhundertprojekt mit neuem Vereinsgebäude und neuer Tribüne erfolgreich gestemmt. Jetzt will man gemeinsam den 100. Geburtstag des Vereins feiern, der nächstes Jahr auf dem Programm steht und für den bereits hinter den Kulissen eifrig geplant wird.

Nicht zuletzt dank des gemeinsamen jahrzehntelangen Doppelpasses und der gemeinsam geschaffenen Infrastruktur kann der Verein seiner Vorbildwirkung im Nachwuchsbereich trotz der vielen pandemiebedingten Hürden weiterhin so gut nachkommen.