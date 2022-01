Ein Buch, das einfach geschrieben werden musste

Ein außergewöhnliches Buch ist im Novumverlag erschienen: In "Begegnungen" geht es um fiktive Gespräche zwischen Gott und Mephistopheles, Niki Lauda und Günther Anders, Schopenhauer und den genderbeauftragten Damen des österreichischen Parlaments oder um die Frage, was geschieht, wenn Sokrates beim kürzlich stattgefundenen G20-Gipfel in Rom auf den US-Präsidenten trifft.