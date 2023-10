Ein Bezirk auf der Suche nach Lehrlingen: "Momentan fehlt es überall"

Bei der Firma Spitz in Attnang-Puchheim bekommen Lehrlinge zum Ausbildungsbeginn einen E-Scooter geschenkt.

Zahlen lügen nicht. In Vöcklabruck täuschen sie aktuell allerdings ein bisschen. Denn mit Stand Ende September gibt es im gesamten Bezirk "nur" 292 offene Lehrstellen. "Nur" deshalb, weil der September jener Monat ist, an dem die meisten Lehrlinge ihre Berufsausbildung beginnen. Im April dieses Jahres waren es 467 offene Stellen, im Juni 370. "Bis zu 500 Lehrlinge werden immer gesucht", sagt Josef Renner, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Vöcklabruck.