Ein Baum für jedes Landjugendmitglied

VÖCKLABRUCK. Die Vöcklabrucker Bezirkslandjugend hat ein sehr engagiertes Projekt in Angriff genommen.

Die Landjugend Vöcklamarkt-Pfaffing beim Abholen der Setzlinge (Landjugend) Bild:

Unter dem Titel: "Gewaltig nachhaltig – Landjugend setzt Bäume und schafft Lebensräume" fiel kürzlich der Startschuss für das diesjährige Bezirksprojekt der Bezirkslandjugend Vöcklabruck. In Pöndorf wurden an alle 18 Vöcklabrucker Ortsgruppen die zuvor bestellten Baumsetzlinge sowie Schaufeln ausgegeben. "Ziel ist es, für jedes Landjugendmitglied einen Baum zu pflanzen und dabei auf unsere heimischen Wälder, deren Lebewesen und auf unser Klima verstärkt achtzugeben", sagt Claudia Humer, Leiterin der Bezirkslandjugend Vöcklabruck. Einige Gruppen hätten bereits verschiedenste Aktionen rund um das Thema geplant, so Humer. "Jetzt liegt es an ihnen und uns, diese in die Tat umzusetzen, unsere Wälder zu verjüngen und die Gemeinden zu begrünen."

Am 22. Juni findet der Landesentscheid "Forst" in Ottnang statt. Passend dazu veranstaltet die Landjugend tags darauf einen Projekttag zum Bezirksprojekt – ebenfalls in Ottnang. Humer: "Dafür planen wir eine Art Ausstellung für die Bevölkerung, bei der an verschiedensten Stationen alles rund um das Thema Holz, Wald, Holzerzeugnisse, Forstarbeit und vieles mehr präsentiert und demonstriert wird." Weiters werde zu Spenden aufgerufen. "Die Wetterextreme haben unseren heimischen Wäldern schwer zu schaffen gemacht", begründet Humer den Appell. "Es ist uns ein großes Anliegen, in den betroffenen Gemeinden im Bezirk, die große Sturm- und Schneedruckschäden erlitten haben, zu helfen. In Zusammenarbeit mit der Bezirksbauernkammer Gmunden Vöcklabruck werden wir die betroffenen Gemeinden mit passenden Baumsorten unterstützen."

Zu diesem Zweck werde die Bezirkslandjugend Vöcklabruck ein Spendenkonto eröffnen. "Jeder kann sich finanziell beteiligen", sagt Claudia Humer. "Ein Teil des Geldes wird in Baumsetzlinge investiert und bei den Betroffenen gepflanzt, der andere Teil dient als finanzielle Unterstützung der Betroffenen."

Konto der Bezirkslandjugend: IBAN: AT50 3471 0802 0505 3814

