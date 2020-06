Ein Autodidakt bereichert Altmünsters Gastroszene

Ein nordafrikanischer Couscous-Teller mit gegrilltem Gemüse und Minz-Joghurt. Indisches Curry mit Karfiol und Tahini-Limetten-Sauce. Oder einfach nur ein Salat aus Belugalinsen, Roten Rüben, Sellerie und geräuchertem Fisch: Vom Altmünsterer Ufer des Traunsees aus können Feinschmecker in diesem Sommer kleine Weltreisen antreten.

Möglich macht es Carl Christian Richter, der am Fischerweg ein altes Fischerbootshaus in ein kleines, gemütliches Bistro verwandelt hat. "Steg" hat der gebürtige Bielefelder es genannt, und die Einfachheit des Namens ist auch das Programm der Taverne. Die Speisekarte ist kurz gehalten, der Schanigarten klein, die Atmosphäre ungezwungen. Wer will, kann mit seinem Boot kommen.

Am Herd steht der 51-Jährige selbst, und das ist der Witz der Sache. Denn Richter hat den Kochberuf nie erlernt, sondern ist PR-Unternehmer, der zwischenzeitlich einen Ausflug in den Buchhandel unternahm. Doch Kochen ist für ihn ohnehin keine kollektivvertraglich geregelte Dienstleistung, sondern eine Leidenschaft. Die hat man – oder man hat sie nicht.

Clean Food mit Augenmaß

Und keine Angst: Der Autodidakt sammelte bereits Erfahrung im Profigeschäft. In den vergangenen Monaten schwang er regelmäßig den Kochlöffel im Gmundner Lokal "Naschmarkt".

So wie dort setzt Richter in seiner Altmünsterer Bootshütte auf klimafreundliches Clean Food. Will heißen: möglichst regionale Zutaten, sparsamer Einsatz von Fleisch und keine Produkte mit generell schlechtem Leumund wie beispielsweise Avocados. Diese ethische Linie betreibt er allerdings nicht mit religiöser Inbrunst, denn am Ende geht es beim Essen nicht um Moral, sondern um Genuss. "100 Prozent schafft man ohnehin nicht", sagt er. "Aber trotzdem geht viel, und das wirkt sich am Ende auch positiv auf die Qualität der Speisen aus."

Das Bistro Steg ist bis Oktober täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet (Dienstag ist Ruhetag). Infos auch auf www.stegamsee.at

