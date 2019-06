Ein Auftritt, der ungläubiges Kopfschütteln auslöste

Was der Mentalmagier und -trainer Manuel Horeth am Samstagabend im Steyrermühler Veranstaltungszentrum ALFA im wahrsten Sinn des Wortes aufführte, war atemberaubend, löste teils heftiges, ungläubiges Kopfschütteln unter den gut 300 Besuchern aus und ist mit dem normalen Menschenverstand nicht erklärbar.

Zum letzten Mal zeigte sich der 41-jährige Saalfeldner, der neben seinen Auftritten Spitzensportler, Trainer und Topmanager trainiert, mit seinem Programm "Mythos – Flügelschlag eines Schmetterlings" in Oberösterreich.

Geboten wurden dem Publikum mentale Techniken, faszinierende Gedankentricks, interessante Hintergrundinfos über mentale Wirkungsweisen im Gehirn, emotionale Musik und ein fantastisches Bühnenbild. Roter Faden des Abends war die Frage "Wo lernten Sie Ihre große Liebe kennen?". Jeder Besucher durfte seine persönliche Antwort auf einen Zettel schreiben, der doppelt gefaltet in einen Behälter kam. Es wurde eine Besucherin zufällig ausgewählt. Mit Zahlen, die Horeth sichtbar aufschrieb, konnte er – vermeintlich – nichts anfangen. Telefonnummer? Postleitzahl? Fehlanzeige. Dann der Blick in den Duden. Seite 924, erste Spalte, 15. Stichwort: "Sauna", stand dort zufällig. Treffer! Dort hatte die Besucherin ihren Mann kennengelernt. In dieser Tonart ging es weiter. Sieben Besucher, per Zufallsprinzip ausgewählt, stellten eine Geschichte über eine Südtirolreise zusammen, die Horeth allerdings bereits vor Beginn der Show in einem aufgehängten Tresor notiert hatte. Alles bloß Zufall? Oder doch die Kraft der Gedanken? Alles in allem eine mentalmagische Sensation. Das Publikum war verblüfft und verließ begeistert das ALFA. (gs)

