Ein Apotheker und drei Schneiderinnen pfeifen auf die Schutzmasken-Industrie

"Ich weigere mich, Masken zu verkaufen, deren Einkaufspreis sich binnen weniger Tage verzehnfacht hat." Mit dieser Zettelbotschaft an der Maut-Turm-Apotheke in Timelkam machte Apotheker Philipp Rieder am 16. März seinem Ärger über die Preisexplosion Luft.

Die Schneiderin Slavica Serdar Tomic, die der gleichen Meinung war, schlug ihm vor, wiederverwendbare Stoffmasken aus ihren Resten zu nähen, wenn Rieder sie kostenlos in der Apotheke verteilen würde. Die beiden vereinbarten, eine Spendenbox aufzustellen und den ganzen Erlös via Lions-Club von der Viruskrise stark betroffenen Familien zu spenden.

Der Erfolg war überwältigend. Inzwischen wurden rund 1300 Masken genäht und gegen teils großzügige Spenden abgegeben. Mittlerweile sitzen bereits drei Frauen an der Nähmaschine. Sie erhalten von überall Stoffe und Gummi, da ihre eigenen "Reste" längst aufgebraucht sind.

Apotheker Rieder freut sich über den Erfolg. "Das ist für mich eine besondere Form des Zusammenhalts", sagt er. "Aber auch ein Zeichen gegen mediale Versuche, Apotheker als finanzielle Gewinner der Situation darzustellen."

Die vergangenen Wochen seien die größte berufliche Herausforderung seines Lebens gewesen, gesteht der Timelkamer Apotheker. Ein Gratis-Lieferservice für Risikopatienten wurde auf die Beine gestellt, bauliche Schutzmaßnahmen mussten umgesetzt werden, und die Kunden brauchten mehr Beratung als sonst. Aber: "Die letzten Wochen haben mir bestätigt, warum ich diesen Beruf ausübe." Sein Team habe in den vergangenen Wochen große Wertschätzung von Kunden erhalten, weil es auch in der Krise für sie da war. (ebra)

