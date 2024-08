Ein alter Bekannter küsste den Gasthof Trisselwand wach

Die "Jausnerei" am "Sodl" ist wieder voll bewirtschaftet.

Das Ausseerland hat ein beliebtes Ausflugsziel zurück: Jahrelang war der Gasthof Trisselwand in der Grundlseer Ortschaft Untertressen nur eingeschränkt bewirtschaftet, zuletzt gingen am „Sodl“ überhaupt die Lichter aus. Doch hinter verschlossenen Türen tat sich etwas: Franz Schanzl, bis zum vergangenen Jahr Wirt der Pühringerhütte im Toten Gebirge, weckte den Gasthof in den vergangenen Wochen langsam aus dem Dornröschenschlaf.



Nun ist das Lokal unter dem Namen „Jausnerei“ wieder voll bewirtschaftet. Auf 970 Meter Seehöhe, in unmittelbarer Nähe zum Tressenstein und eine Wanderung vom Trisselwand-Gipfel entfernt, warten kalte und warme Getränke, eine „ausreichende Jause“ und „selbstgekochte Suppen“ auf die Gäste. Die „Jausnerei“ ist bis zum 1. Dezember immer von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Vom frisch renovierten Lokal, das mit dem Pkw erreichbar ist, sind auch Wanderungen nach Altausee möglich. Der neue Wirt, der die „Jausnerei“ gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde betreibt, kann auf jahrelange Erfahrung zurückblicken: Acht Sommer lang war er in 1640 Meter Seehöhe tätig, seit heuer wird die Hütte am Elmsee von drei neuen Pächtern bewirtschaftet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger