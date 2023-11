Ein 25-Jähriger will der jüngste Bürgermeister des Landes werden

Josef Rauchenzauner tritt für die ÖVP in Weißenkirchen an.

Weißenkirchen im Attergau hat 968 Einwohner, aber keinen Bürgermeister. Zumindest keinen, der gewählt wurde. Denn nach 15 Jahren verabschiedete sich Josef Meinhart (VP) Ende August dieses Jahres in die Pension. Er wolle wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, sich intensiver um den landwirtschaftlichen Betrieb kümmern, sagte er. Weil Meinharts Rücktritt aber noch vor Ablauf von zwei Dritteln der laufenden Wahlperiode erfolgte, kommt es zu einer Neuwahl. Termin: 14. Jänner 2024.

An diesem Tag will Josef Rauchenzauner junior als jüngster Bürgermeister des Landes feststehen.

Der Job wäre dem 25-Jährigen nicht neu: Schon seit 1. September leitet er als Vizebürgermeister in der kleinen Gemeinde im Hausruckviertel, fünf Autokilometer von Frankenmarkt entfernt, die Geschäfte. Und die Politik kennt er ohnehin schon seit den Kinderschuhen: "Mein Vater ist der längstdienende Gemeinderat bei uns, Politik war immer ein Gesprächsthema, ich bin damit aufgewachsen. Mir taugt das", sagt er. Rauchenzauner, der am Anfang in Weißenkirchen nur als "der Junge" galt, wurde von der ÖVP-Gemeindeparteileitung einstimmig als Spitzenkandidat nominiert. Und der 25-Jährige hat bereits konkrete Pläne: "Ich sag es so: Wir haben gewisse Sachen aufzuholen, bei denen wir im 21. Jahrhundert ankommen müssen." In Weißenkirchen gebe es noch auf keinem Haus eine Photovoltaikanlage, auch bei der Kinderbetreuung wolle er ansetzen. "Und, das ist zwar ein Nebenschauplatz, aber: In unserem Sitzungssaal gibt es nicht einmal einen Beamer. Wir werden nicht ewig mit Tafeln arbeiten können", sagt Rauchenzauner.

Rauchenzauner, HTL-Absolvent, ist ein Anpacker. "Ich war früher schon mehr in der Werkstatt als in der Schule", sagt er. Im Jahr 2019 gründete er mit zwei Kollegen die RKL Maschinenbau GmbH, er ist dort Geschäftsführer und war drei Jahre lang Obmann der Landjugend. Seit 2006 engagiert er sich auch für die freiwillige Feuerwehr.

Privat geht er es ruhiger an: "Für eine Freundin blieb noch nicht genug Zeit", sagt er. Dafür für Fußball, zumindest passiv: "Ich bin, seit ich sieben Jahre alt gewesen bin, Salzburg-Fan. Das wird man in Linz vielleicht jetzt nicht verstehen, aber ich wurde damals ins Stadion mitgenommen, und das ist mir geblieben", sagt er.

Wer ist der Herausforderer?

Offiziell gibt es noch niemanden, der Rauchenzauner am 14. Jänner herausfordern wird. Hinter vorgehaltener Hand wird aber bereits über ein erneutes Antreten von Weißenkirchens FPÖ-Obmann Johann Kalleitner gesprochen. Kalleitner holte bei der Wahl vor zwei Jahren 32,66 Prozent, verlor aber gegen Langzeit-Bürgermeister Josef Meinhart (67,34 Prozent).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger