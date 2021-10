Ein 19-jähriger Romanautor aus Frankenburg

Der Roman des 19-Jährigen ist im Oktober bei NIBE Media erschienen. 2020 hat Zadrazil bereits das Kinderbuch "Eine Maus ist im Haus" seiner Mutter Bettina Wagner illustriert.

Der Coming-of-Age-Roman beschreibt die Probleme und Emotionen einer Gruppe Jugendlicher in einem Internat. Jacub, Levi, Liam und Archie besuchen das Elite-Gymnasium Schloss Schwangau und gehen miteinander durch dick und dünn. Jeder von ihnen bekämpft seine Probleme auf seine eigene Weise: durch Gewalt, Alkohol, Drogen oder Selbstverletzung. Aber sie halten zusammen und sind füreinander da. Doch dann kommen ihnen zu Beginn des neuen Schuljahrs ihre Mitschülerinnen Alina, Elli, Nina und Kira in die Quere und bringen ziemlichen Wirbel in ihre ohnehin schon chaotische Welt.