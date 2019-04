Ein 14-jähriges Ausnahmetalent und ein Routinier als Almtalcup-Gesamtsieger

GRÜNAU IM ALMTAL. Die Rennsaison ist vorüber – zum Abschluss gab es noch eine große Siegerehrung

Andreas Spitzbart holte sich die Gesamtwertung des Almtalcups 2019 bei den Männern. Bild: Ingrid Schachinger

Die 14-jährige Maja Urferer (USC Grünau, 390 Punkte) und Andreas Spitzbart (SU Pettenbach, 360) debütierten als Gesamtsieger bei der kürzlich abgehaltenen Almtalcup-Siegerehrung des WSV Volksbank Scharnstein im Gasthaus "d‘ Einkehr" in Grünau. Auf den Rängen zwei und drei landeten bei den Damen Johanna Sperrer (USC Vorchdorf, 370) und Michelle Gillesberger (WSV Scharnstein, 355).

Hinter dem Pettenbacher Herren-Gesamttriumphator Andreas Spitzbart belegten Martin Wolf (USC Grünau, 321) und Lukas Wischenbart (USC Seyr-Dach Vorchdorf, 318) die weiteren Podiumsplätze. In der Mannschaftswertung setzte sich der USC Grünau mit 3054 Zählern überlegen vor dem WSV Scharnstein (2284) und dem USC Vorchdorf (1904) durch.

In der eigenen Schülerinnen-Wertung der Altersklassen U13 bis U16 reihten sich hinter der abermaligen Siegerin Maja Urferer (400) Michelle Gillesberger (380) und Sophie Atzlinger (Pettenbach, 345) ein. Einen Doppelsieg landeten Kurt Bleier und Kilian Kreiseder für den USC Grünau in der Schülerklasse U13 bis U16 vor Patrik Gillesberger (SAC St. Konrad). Ebenfalls Gold und Silber gab es für die Grünauer Vereinskollegen Vinzenz Trautwein und Connan Stieglbauer in der Bambini-Kategorie sowie für die weiblichen Bambini Johanna Buchegger und Valentina Bachmair (beide Scharnstein).

Bei den Youngsters sicherten sich Kristina Dämon (Vorchdorf), Anna Schoiswohl, Raphael Vielhaber, Theresa Kefer und David Graef (alle USC Grünau) jeweils Einzelsiege.

