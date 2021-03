"Eigentlich ist es ein Spiel um die goldene Ananas"

Heute gehen die Basket Swans in ihr letztes Spiel vor den Basketball-Bundesliga-Playoffs, die in genau einer Woche mit dem ersten Viertelfinalspiel der Serie Best of 3 beginnen. Gegner am heutigen Abend (19 Uhr, Volksbank-Arena, ohne Publikum) ist Kapfenberg.

Was bereits vor dieser letzten Runde feststand: Die Gmundner können nicht mehr von Platz eins verdrängt werden, das bedeutet theoretischen Heimvorteil bis hin zur Endspielserie. "Aber jetzt müssen wir erst einmal das Viertelfinale überstehen", sagt Swans-Sprachrohr Harald Stelzer. So wie es derzeit aussieht, wäre der Gegner in der Runde der letzten acht Graz als Zweiter der unteren Platzierungsrunde, die von Vienna angeführt wird. Die Grazer seien sicherlich angenehmer zu spielen als die Wiener, ist Stelzer überzeugt. Doch zuvor gelte es ohnehin, die heutige Partie "um die goldene Ananas" hinter sich zu bringen.

"Wir werden gegen Kapfenberg sicherlich nicht alle unsere Karten aufdecken", sagt Stelzer. "Es ist das zweite Spiel ohne Enis Murati (am Auge verletzt, Anm.), was natürlich ein gewaltiger Unterschied ist. Wir werden auch klarerweise nicht das Ganze überstrapazieren, was die Spielzeit der einzelnen Akteure betrifft. Das heißt, wir werden schauen, dass alle eine eher ausgewogene Spielzeit bekommen. Wir werden nicht das letzte Hemd geben, weil es komplett egal ist. Unser Fokus liegt bereits auf dem Viertelfinale. So gesehen, ist das Match gegen Kapfenberg eher ein Trainingsspiel, zumal es ja auch keine Zuschauer gibt."

Mathematisch sieht es nun so aus: Falls die Swans jedes Heimspiel in den Playoffs gewinnen, sind sie Meister. Stelzer: "Das ist unsere alte Rechnung, Aber die hat nur den kleinen Beigeschmack: Du musst diese Heimspiele erst einmal gewinnen." (gs)

