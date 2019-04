Ehrenringe für drei verdiente Männer in Kirchham

KIRCHHAM. Die Gemeinde ehrte drei Persönlichkeiten, die sich um den Ort verdient gemacht haben.

Preisträger Dr. Burghard Ozlberger, Herbert Prentner, Gerhard Spitzbart Bild: Gemeinde

"Die Dorfgemeinschaft lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht", mit diesen Worten leitete Kirchhams Bürgermeister Hans Kronberger die Festsitzung des Gemeindevorstandes ein, bei der an drei verdiente Persönlichkeiten der Ehrenring der Gemeinde verliehen wurde.

Hausarzt mit sozialer Ader

Dr. Burghard Ozlberger erhielt die Auszeichnung für seine 30-jährige Tätigkeit als Allgemeinmediziner. "Er ist ein Landarzt mit Leib und Seele", so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Dr. Ozlberger ist auch Gründungsmitglied der Projektgruppe "Gesunde Gemeinde" und des Sozialfonds "Kirchhamer helfen Kirchhamern" und eroberte außerdem in jungen Jahren drei Staatsmeistertitel im Wasserskilaufen.

Ausgezeichnet wurde auch Herbert Prentner, der seit 23 Jahren als Obmann an der Spitze des Trachtenvereins "D’ Hochkogler" steht und sich um Brauchtumspflege und Volkskultur besondere Verdienste erworben hat. Die "Hochkogler" mit ihren knapp 200 Mitgliedern gelten als einer der attraktivsten wie aktivsten Heimatvereine im Salzkammergut, die nicht nur in Kirchham, sondern in der ganzen Region mit ihrer Jugendarbeit überzeugen.

Ebenfalls mit dem Ehrenring bedacht wurde Tischlermeister Kommerzialrat Gerhard Spitzbart, der vor 27 Jahren die Firma SFK GmbH gegründet und diese zur höchst erfolgreichen Technologiemanufaktur mit über 40 Mitarbeitern und Kunden in der ganzen Welt ausgebaut hat. Spitzbart ist seit 2015 als Bundesinnungsmeister oberster Vertreter von mehr als 10.000 Tischlerbetrieben in Österreich sowie seit 28 Jahren Mitglied des Gemeinderates von Kirchham.

