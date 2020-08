Ehepaar rettete sich aus brennendem Auto

Die beiden Insassen konnten sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Sie überstanden den brenzlichen Vorfall unverletzt. Das Auto allerdings wurde ein Raub der Flammen.

Der 71-jährige Lenker hatte während der Fahrt auf der Lahnstraße in Richtung Offenseestraße plötzlich Rauch unter dem Beifahrersitz bemerkt. Wenig später begann es in dem Bereich zu brennen. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden hielt sofort an. Er und seine 55-jährige Ehefrau konnten aussteigen, bevor die Flammen auf den ganzen Pkw übergriffen.

Der 71-Jährige versuchte noch, den Brand zu löschen, scheiterte aber. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch eindämmen, den Wagen aber nicht mehr retten, er brannte völlig aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen Masseschluss im Bereich der Pluspolklemme der Fahrzeugbatterie ausgelöst worden sein, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Lokalisierung: Die Lahnstraße im Gemeindegebiet von Ebensee (Bezirk Gmunden)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.