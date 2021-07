Ehepaar bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Der tragische Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Mondsee Straße mit Laiter und Wegdorf im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee. Das Paar, ein 60-Jähriger und eine 59-Jährige, war mit einem Motorrad auf der B154 Richtung Mondsee unterwegs. Ein 33-jähriger Lenker eines Kastenwagens wollte laut Polizei nach links Richtung Ortschaft Laiter abbiegen. Er stieß frontal mit dem entgegenkommenden Ehepaar zusammen. Der 60-Jährige und die 59-Jährige wurden vom Motorrad geschleudert und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben, berichtete die Polizei am Freitag.