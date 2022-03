Eckige Tafeln bringen Änderung für die Radfahrer

"Wir möchten, dass die Radfahrer auch auf der Straße fahren dürfen, wenn viele Fußgänger die Esplanade benutzen – was speziell an Wochenenden der Fall ist", sagt Reinhold Kassmannhuber (ÖVP), der Vorsitzende des Verkehrsausschusses.

Radfahrer, die auf die Straße ausweichen, müssen sich diese freilich mit Autos teilen. Aber hier verbessert sich die Situation bald: "In der nächsten Gemeinderatssitzung beschließen wir die lückenlose Einführung von Tempo 40 im gesamten Stadtgebiet", kündigt Kassmannhuber an. "Ausgenommen jene Bereiche, in denen jetzt schon Tempo 30 gilt."