Ebensees Bürgerliste will die Macht der SPÖ brechen

Vizebürgermeisterin und Schulausschussvorsitzende Franziska Zohner-Kienesberger wurde einstimmig als Spitzenkandidatin der Bürgerliste für Ebensee (BÜFE) gewählt und wird auch zur Bürgermeisterwahl in Ebensee antreten. Die ersten Listenplätze nehmen der für Jugend und Integration zuständige Gemeindevorstand und Softwareentwickler Hans Schilcher, die Pfarrsekretärin und Landschaftsplanerin Christa Tatar und der bei der Energie AG tätige Jurist Matthäus Schmied ein.

„Ebensee steht vor vielen Herausforderungen“, so Zohner-Kienesberger. „Wir müssen langfristige Lösungen für das tägliche Verkehrsaufkommen in der Langwies und Kohlstatt finden und den ausufernden Tourismus an unseren Seen in klare Bahnen leiten.“ Um neue Großprojekte wie die Schulsanierung der HS 1, ein neues Kindergartenzentrum in Roith und die restlichen Brückensanierungen verwirklichen zu können, brauche Ebensee gute Konzepte und geordnete Finanzen.



Sachpolitik mit Herz und Verstand müsse vor der Parteipolitik stehen, fordert die Kandidatin. Deshalb sei es wichtig, neue Mehrheitsverhältnisse für Ebensee zu ermöglichen.“ Die letzten Jahre mit einer absoluten Mehrheit (der SPÖ, Anm. d. R.) haben gezeigt, dass die Interessen der Partei viel zu oft und noch immer im Vordergrund stehen. Ebensee braucht ein ehrliches Miteinander.“