Ebenseer Tischtennistruppe lädt zum letzten Saison-Heimspiel ein

Das junge Team der SPG muki Ebensee konnte sich in der 2. Tischtennis-Bundesliga bisher wacker schlagen. Vier Runden vor Schluss rangieren die Ebenseer auf Rang sieben. "Auch Führungsspieler Ivan Karabec, unsere tschechische Lokomotive, ist mit der Performance seiner jungen Teamkollegen sehr zufrieden", weiß Sektionsleiter Herbert Riedler. Der Paralympics-Sieger von Sydney avancierte in Ebensee zum Publikumsliebling.

Ein Juwel haben die Ebenseer mit dem zwölfjährigen Benjamin Girlinger in ihren Reihen, der sich nach internationalen Erfolgen in der aktuellen U13-Weltrangliste auf Platz drei (!) befindet. Bei den Österreichischen Meisterschaften der Alterskategorie U15 im März in Salzburg holte er zudem mit Partnerin Celine Panholzer den Mixed-Titel. Das muki-Trio komplettiert der 16-jährige Lukas Stüger. Riedler: "Lukas meistert den Spagat zwischen Lehrberuf und Training richtig gut." Der junge Ebenseer trug mit elf Siegen wesentlich zur guten Platzierung des Teams bei. Mit dem zwölfjährigen Tobias Tischberger steht ein weiteres Talent vor dem Sprung ins A-Team der Salinengemeinde.

Am Samstag der kommenden Woche (23. April, Beginn: 15 Uhr) trifft die SPG muki Ebensee auf Titelaspirant Guntramsdorf. Es ist die letzte Gelegenheit, das Ebenseer Team in der laufenden Meisterschaft anzufeuern. (gs)