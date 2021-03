Ebenseer Skitalent holte bei Weltcupdebüt Punkte

Im März 2016 eroberte der Ebenseer Maximilian Lahnsteiner bei den alpinen Junioren-Ski-Weltmeisterschaften im Olympiaort von 2014, im russischen Sotschi, die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Fast auf den Tag genau fünf Jahre später setzte das 24-jährige Skitalent aus der Salinengemeinde den nächsten Meilenstein seiner noch jungen, erfolgversprechenden Karriere: Vergangenen Samstag feierte Lahnsteiner bei der Abfahrt auf der WM-Strecke 2025 in Saalbach sein Debüt im Skiweltcup. Und seine Premiere verlief durchaus erfolgreich. Gleich beim ersten Antreten in der schnellsten Disziplin des Skisports eroberte er mit Platz 30 immerhin einen Weltcuppunkt. Lahnsteiner hatte in dem Rennen lediglich 2,22 Sekunden Rückstand auf den Sieger, den Mühlviertler Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr.

