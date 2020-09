Ebenseer Rudolfsbrücke wird völlig neu errichtet

Die Marktgemeinde Ebensee schlägt im großen Buch "Brückensanierungen" das nächste Kapitel auf: Seit 17. August und noch bis einschließlich 20. November dieses Jahres erfolgt eine Generalsanierung der Rudolfsbrücke. Währenddessen ist dieser Übergang für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Rudolfsbrücke über die Traun wurde im Jahre 1964 errichtet und verbindet die beiden Ebenseer Ortschaften Langwies und Steinkogl. Bei einer Inspektion im vergangenen Frühjahr wurden Mängel an den Randelementen – das heißt, an den Gehsteigen – festgestellt. Der Brückenkörper, das Tragwerk und der Mittelpfeiler sind laut Experten allerdings völlig in Ordnung. Auch der Gesamtzustand des Bauwerkes wurde für gut befunden.

In den insgesamt drei Monate lang währenden Bauarbeiten werden die defekten Brückenteile abgetragen, die Gehsteige beidseitig neu errichtet und die gesamte Brücke neu abgedichtet.