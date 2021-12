Ebenseer Gemeindearzt geht in Pension

Der langjährige Ebenseer Gemeindearzt Dietmar Böhler tritt mit Jahresende seinen Ruhestand an. Zu Weihnachten überbrachten ihm Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ) und Amtsleiter Klaus Preiner den offiziellen Pensionsbescheid und sprachen dem allseits beliebten Mediziner, der auch als Obmann des Ebenseer Pfarrgemeindertes fungiert, von Seiten der Marktgemeinde Dank und Anerkennung aus.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich der Allgemeinmediziner insbesondere um die Organisation der Test- und Impfstrassen in der Salinengemeinde verdient gemacht und auf diese Art wesentlich mitgeholfen, die Bevölkerung vor dem Virus so gut es geht zu beschützen.