Ebensee: Unfalllenkerin flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Gegen 20 Uhr war die 37-jährige Ebenseerin am 26. Dezember mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Ebensee Richtung Bad Ischl gefahren. An der Kreuzung der Traunbrücke Hauptstraße/Bahnhofstraße wollte sie nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Da fuhr eine noch unbekannte Frau in einem Audi A3 oder A4 mit Gmundner Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit von der Ischlerstraße kommend in die Kreuzung ein. Das Stopschild hatte sie dabei laut ersten Angaben missachtet.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 37-Jährige leicht verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die noch unbekannte Lenkerin flüchtete mit ihrem Auto Richtung Hauptstraße.

Die Polizei Ebensee bittet um Hinweise zur unbekannten Lenkerin unter der Telefonnummer 059133 4104.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.