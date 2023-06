Ebensee: Sportler bei Kollision mit Motorboot verletzt

Sie sahen, dass sich ihre Wege kreuzen würden, konnten den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern: Ein 65-jähriger sogenannter Kitefoiler aus dem Bezirk Vöcklabruck flog am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Board auf dem Traunsee im Bereich Trauneck im Gemeindegebiet von Ebensee. Zur selben Zeit war ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Motorboot in diesem Bereich unterwegs. Den Zusammenstoß konnten die beiden nicht mehr abwenden. Der 65-Jährige fiel bei der Kollision mit dem Motorboot von seinem Sportgerät und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Motorboot-Fahrer rettete ihn aus dem See und übergab ihn an die Wasserrettung. Anschließend wurde er mit einem Notarzthubschrauber ins Klinikum Vöcklabruck geflogen.

