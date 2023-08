Ebensee plant ein Programm gegen den Leerstand

Voraussetzungen dafür sind ein gemeindeübergreifendes Konzept und die Begutachtung in Frage kommender Objekte durch Experten. Gemeinsam mit seinen Nachbargemeinden nimmt Ebensee an diesem Programm teil. "Wir werden dabei von einem Expertenteam unterstützt", sagt Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ). "Dabei werden Leerstände erfasst, Nachnutzungsvarianten entwickelt und ein regionaler Rahmenplan gegen Leerstand ausgearbeitet. Das soll in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern und Bürgerinnen geschehen." Deshalb ruft Promberger interessierte Eigentümer von leerstehenden Objekten auf, sich bis 25. August bei ihr zu melden (Tel. 0676 / 839 40 100) oder per mail an sabine.promberger@ebensee.ooe.gv.at

