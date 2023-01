Ebensee kürte Prinz und Prinzessin: Dieses Paar regiert den Fasching

Am Südufer des Traunsees beginnt der Fasching nicht am 11.11., dort wird die Weihnachtszeit bis zum Dreikönigstag abgewartet. Erst danach startet die Salinengemeinde traditionell mit der Faschingseröffnung und der Krönung des Prinzenpaares in die fünfte Jahreszeit. Heuer regieren Prinzessin Gudrun und Prinz Jürgen den Ebenseer Fasching. In einer feierlichen Zeremonie übernahmen die beiden die Regentschaft sowie die Insignien, Krone und Zepter, und deponierten einen Wunsch: "Wir möchten bis Aschermittwoch einen unbeschwerten, lustigen, ausgelassenen Ebenseer Fasching 2023 feiern. Endlich wieder ohne Mundschutz, Abstand und Ausgangsverbot."

Nun hat auch in Ebensee die Faschingszeit begonnen. Bild: Hörmandinger

