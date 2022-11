Ebensee kämpft gegen starke Gegner um Punkte

Der überragende Spieler hat noch eine Rechnung mit Ebensees Nachwuchsstar Benjamin Girlinger offen, der in der Vorsaison auswärts gegen Luginger gewann und ihm die einzige Niederlage im Play-off zufügte. Nicht minder schwierig ist die Ausgangslage gegen Kapfenberg 2 am Sonntag, 10 Uhr. Die Steirer überraschten bisher mit guten Ergebnissen und halten aktuell Rang fünf in der Tabelle. Ivan Karabec, Ebensees Nummer eins, schwört seine jungen Mitspieler ein: "Wir müssen unbedingt Punkte einfahren, um ja nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden."