E-Scooter-Fahrerin (23) bei Unfall in Lenzing schwer verletzt

Die junge Frau stürzte mit dem E-Scooter so unglücklich, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog. (Symbolbild)

Ein 23-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am frühen Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Reibersdorferstraße so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Ein 19-jähriger Autolenker wollte vor einer Kreuzung rechts einbiegen und dürfte die von rechts kommende junge Frau übersehen haben. Die beiden kollidierten und die E-Scooter-Fahrerin stürzte, teilte die Polizei mit. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

