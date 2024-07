E-Bikes am Umkehrplatz in Gmunden gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Diebstahl zweier KTM-E-Bikes in Gmunden bittet die Polizei um Hinweise: Die schwarz/roten Fahrräder, jeweils im Wert von mehreren tausend Euro, waren am Umkehrplatz unterhalb des Traunsteins mit einem Fahrradschloss an einem fest montierten Fahrradständer abgesperrt. Ihre Besitzer stellten sie am Sonntagmorgen um 5:30 Uhr ab und brachen dann zu einer Wanderung auf.

Als sie gegen 13:30 Uhr zurückkehrten, fehlte von den Rädern jede Spur. Dass jemand auf dem gut besuchten Parkplatz etwas Verdächtiges bemerkt hat, hofft nun die Polizei. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich unter der Telefonnummer 059133 4100 bei der Inspektion in Gmunden melden.

