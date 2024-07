E-Bikerin (57) bei Sturz am Flachberg schwer verletzt

Eine Ausfahrt mit dem E-Bike hat für eine 57-jährige Vöcklabruckerin am Sonntag im Krankenhaus geendet: Die Frau hatte mit ihrem 63-jährigen Gatten und dem 84-jährigen Schwiegervater von Gschwandt aus eine Tour zum Laudachsee unternommen. Auf dem Rückweg kam es gegen 12:20 Uhr zu dem schweren Unfall. Bei der Abfahrt vom Flachberg dürfte die Frau zu stark gebremst haben. Sie verlor auf einem Waldweg die Kontrolle über das E-Bike und stürzte rund fünf Meter ab, bevor sie schwer verletzt zum Liegen kam.

Per Helikopter ins Spital gebracht

Ihre Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Eine Mannschaft der Bergrettung Gmunden brachte die Schwerverletzt per Trage zu einem Hubschrauberlandeplatz in der Nähe. Sie wurde per Helikopter in das Klinikum Gmunden gebracht, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Es war nicht der einzige Einsatz für die Bergrettung an diesem sonnigen Sonntag: Auch am Attersee mussten die Bergretter ausrücken, nachdem sich drei Männer auf dem Weg zum Mahdlgupf-Klettersteig verstiegen hatten und in sich im steilen Gelände nicht mehr weiter trauten.

