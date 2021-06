E-Biker stürzten in Entwässerungsgraben: 58-Jähriger schwer verletzt

Beide waren mit ihren E-Bikes in dieselbe Richtung unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kamen die Radfahrer so unglücklich zu Sturz, dass sie in einen etwa 1,70 Meter tiefen, ausgetrockneten Entwässerungsgraben neben der Straße fielen. Dort blieben sie verletzt liegen. Einer von ihnen, ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, hat so schwere Verletzungen erlitten, dass er nach der Erstversorgung ins Ischler Spital gebracht werden musste. Der 50-Jährige - ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden - dürfte leicht verletzt worden sein. Wie es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist, konnte noch nicht geklärt werden.